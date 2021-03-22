Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta soba zehirlenmesi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.
Ense köyünde yaşayan Kübra ve Şaban Demir çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.
Demir çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
İncelemeler sonucu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
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Etiketler: Soba Zehirlemesi
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