TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması sürüyor.

İngiliz varyantına göre hazırlanan aşı adayının amacı hasta etmeden bağışıklık oluşturmak.

Koronavirüse karşı en yenilikçi aşılardan biri olarak kabul edilen VLP aşısı, virüs benzeri parçacık yöntemiyle geliştirildi.

Bakan Varank'ta yan etki görülmedi

Yerli aşı adayının Faz-1 çalışmasında ilk gönüllü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmuştu.

Ciddi bir yan etki görülmediğini söyleyen Ankara Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş," 24 saat burada misafir ettik. Ve 24 saatin sonunda da herhangi bir ciddi reaksiyon gözlemedik. Sadece sayın bakanımız ifade etmişti kolunda hafif bir ağrı olduğunu" dedi.

"Kullanımı sonbaharda hazır olabilir"

Altuntaş, "Faz-1 bitmesi Mayıs'ın ilk haftası, Faz-2 başlaması Haziran'ın ilk haftası yani Faz-3 başlaması da Ağustos ayında olur. Her şey yolunda giderse vatandaşların kullanımına sonbaharda hazır olabilir" sözleriyle tahmini tarihleri açıkladı.

VLP yöntemiyle geliştirilen aşı koldan kas içine değil, deri altına enjekte ediliyor. Aşı, uygulanan kişide bağışıklık sistemini uyarıyor.

VLP yöntemiyle geliştirilen aşı şu an sadece gönüllülere uygulanıyor.