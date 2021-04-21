Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altay'ın açıklamalarına RTÜK'ten inceleme
RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları nedeni ile inceleme başlattı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Adnan Menderes göndermesi yaptı.
Altay, "Umarım Erdoğan'ın sonu Menderes'e benzemez" dedi.
RTÜK, Twitter'dan yaptığı açıklamada inceleme başlatıldığını açıkladı:
"Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır."
Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) April 21, 2021
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