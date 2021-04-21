Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, ilk açıklamasını Meclis'te gazetecilere yaptı.

Muş, göreve getirileceğinin bilgisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisi ile paylaşıldığını söyledi.

Muş, ilk mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek."