CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin” sözlerine tepki yağdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tartışma yaratan sözleri TRT Haber’de değerlendirdi.

"Akli ve vicdani bir izahını bulamıyorum. Katliam siyasetini herkesin kınaması gerekirken, milli iradeyle seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit ediyorlar. Sağlıklı bir aklın ve siyasetin ürünü olamaz. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmek katliam siyasetidir. Katliam siyasetini şiddetli şekilde kınıyoruz, milletimize havale ediyoruz. Ahlaki ve vicdani açıdan ürkütücü buluyorum. Bizim varlık sebebimiz bu katliam siyasetine geçit vermemek, müsaade etmemektir. Hem sandık diyorlar hem katliam siyaseti yapıyorlar. Bir siyasi partinin bu derece demokratik akıldan kopması sağlıklı değil. Hukuki adımlarımız gelecektir, hakkımızdır. Biz siyasi olarak bunun ne kadar tehlikeli olduğunu güçlü şekilde anlatmaya devam edeceğiz."