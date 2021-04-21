Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yurt içinde ve sınır ötesinde 836 terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/kzxeFmU9Ea — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2021

Bakanlık, sabah saatlerinde de huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin daha kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.