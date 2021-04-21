Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılbaşından bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yurt içinde ve sınır ötesinde 836 terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2021
1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/kzxeFmU9Ea
Bakanlık, sabah saatlerinde de huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin daha kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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