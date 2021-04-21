Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/maNuA76JUM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2021

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."