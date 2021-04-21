Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/maNuA76JUM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2021
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman komandolarımızdan teröristlere geçit yok. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Etiketler: Komando Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terör Örgütü
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