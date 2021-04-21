Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çad Cumhurbaşkanı Debi'nin silahlı muhalifler ile yaşanan çatışma sonucunda vefat ettiğinin "üzüntüyle öğrenildiği" belirtildi.

Taziye mesajında, "Türkiye ve Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine önemli katkı sağlayan İdris Debi'nin vefatı nedeniyle, dost ve kardeş Çad halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Çatışmada hayatını kaybetti

Çad ordusu , Debi'nin isyancılarla ön cephede çatışırken yaralandığını ve sonrasında yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İdris Debi'nin yerine, oğlu General Mahamat Kaka'nın liderliğindeki askeri konseyin geçici olarak yönetimi ele alacağı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Debi'nin ölümünün ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve ülke sınırları kapatıldı. Ordu, hükümetin ve parlamentonun feshedildiğini duyurdu.

1990 yılından bu yana ülkeyi yönetiyordu

Ülkede 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 79,32 oy oranıyla kazanan 68 yaşındaki Debi, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990 yılından bu yana ülkeyi yönetiyordu.