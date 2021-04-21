Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla bakanlık görevine atanan Derya Yanık, Vedat Bilgin ve Mehmet Muş'a, tebriklerini iletirken görevi devreden Zehra Zümrüt Selçuk ile Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sn. Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sn. Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Sn. Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Bakanlarımız Sn. Zehra Zümrüt Selçuk ve Sn. Ruhsar Pekcan'a ise gayret ve katkıları için içtenlikle teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sn. Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sn. Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Sn. Mehmet Muş’a yeni görevlerinde başarılar diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 21, 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni atanan bakanlara tebrik mesajı yayımladı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş'a yeni görevlerinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık @DeryaYanik01, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Vedat Bilgin @vedatbilgn ve Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş’a @mehmedmus yeni görevlerinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. pic.twitter.com/aO821JzKFX — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 20, 2021

“Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir”

İletişim Başkanı Altun, tebrik mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Altun, 9 Temmuz 2018'den bu yana görev yapan eski Bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan'a gece gündüz çalışarak sundukları katkıdan ötürü teşekkür etti.

Atanan Bakanları tebrik eden Altun, başarılar diledi.

İletişim Başkanı mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 20, 2021

“Hedeflerimize güçlü şekilde yürümeye devam ediyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yayımladığı tebrik mesajında, “Çok tebrik ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Sn Derya Yanık’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Sn Vedat Bilgin’e, Ticaret Bakanlığı’na atanan Sn Mehmet Muş’a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hedeflerimize güçlü şekilde yürümeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çok tebrik ediyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Sn Derya Yanık’a,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Sn Vedat Bilgin’e,

Ticaret Bakanlığı’na atanan Sn Mehmet Muş’a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 20, 2021

“Millete hizmet bizi bekler”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabinede görev alan yeni bakanlar için yayımladığı tebrik mesajında "Millete hizmet bizi bekler" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Kabinede birlikte görev yaptığımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'ye ve Ticaret eski Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'ye hizmetleri ve dostlukları için çok teşekkür ederim. Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Vedat Bilgin Beyefendi'ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık Hanımefendi'ye, Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş Beyefendi'ye hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Millete hizmet bizi bekler" ifadelerini kaydetti.