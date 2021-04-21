Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, yaptığı ilk değerlendirmede, göreve getirileceği haberini gün içinde aldığını belirterek, önceki bakanlardan aldıkları bayrağı taşıyacaklarını söyledi.

Yanık, "Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım" diye konuştu.