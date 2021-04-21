Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 04:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Derya Yanık: Aldığımız bayrağı biz taşıyacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık, kadınların şiddete uğramaması, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına ulaşabilmeleri için çalışacağını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, yaptığı ilk değerlendirmede, göreve getirileceği haberini gün içinde aldığını belirterek, önceki bakanlardan aldıkları bayrağı taşıyacaklarını söyledi.
Yanık, "Biz Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, sosyal, siyasal, ekonomi çarklarına olabildiği kadar geniş bir biçimde ulaşabildikleri bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Ben de bunun için çalışacağım" diye konuştu.
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