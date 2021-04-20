Çad ordusundan yapılan açıklamada, Debi'nin isyancılarla ön cephede çatışırken yaralandığı ve sonrasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İdris Debi'nin yerine, oğlu General Mahamat Kaka'nın liderliğindeki askeri konseyin geçici olarak yönetimi ele alacağı belirtildi.

Ülkede 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 79,32 oy oranıyla kazanan 68 yaşındaki Debi, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990 yılından bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Çatışmalarda can kaybı artıyor

Çad'ın güneyinde, Salamat bölgesindeki Sihep ve Ambarit köylerinde bir tarafta Araplar, bir tarafta Dagal ve Kibet etnik grupları arasında geçen hafta başlayan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

Salamat Valisi General Yambaye Massyra Abdel, geçen hafta, çatışmalar sırasında çok sayıda evin ateşe verildiğini, olaya son vermek ve sorumluları gözaltına almak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söylemişti.