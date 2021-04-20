Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Almanya’da Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet
[Fotoğraf: AA]
Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet oldu.
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlere girecek partilerin başbakan adayları belli oldu.
İktidardaki Hristiyan Birlik Partilerinin başbakan adayı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU Genel Başkanı Armin Laschet oldu.
Son olarak dün gece yarısına kadar süren son görüşmelerde Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokratik Birlik yönetim kurulu, genel başkanları Laschet'in adaylığını destekledi.
Seçimlerin iddialı partisi Yeşiller de dün eş genel başkanları Annalena Baerbock'u başbakan adayı olarak belirlemişti.
Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ise başbakan adayı olarak kabinedeki Maliye Bakanı Olaf Scholz'u aylar önce açıklamıştı.
Etiketler: Almanya Son Dakika
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