CHP Grup Başkanvekili Altay'ın açıklamaları tepki çekti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar" diye nitelendirdi.

"Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak... Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.

Tarih fukarası, cahil...

Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan,

Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar...



"Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak..."

Vallahi sizi,

15 Temmuz'dan beter yaparız... pic.twitter.com/isJGbQ0B6p — Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) April 20, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Altay'ın “Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin” diyerek açıkça ve alçakça tehdit savurduğunu vurguladı. Altun, "Milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi.

İletişim Başkanı, CHP Grup Başkanvekili Altay'a, "Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın" sözleriyle seslendi.

“Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin” diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 21, 2021

AK Parti'den de Altay'a tepki geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yine aynı kafa! Yazıktır" dedi ve ekledi:



"Milletin gönlünde ebedileşmiş şehit Başbakan Menderes’in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı."

Yine aynı kafa! Yazıktır.



Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehid Başbakan Menderes’in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar.



Unutmayın!

Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı.#HaddiniBilEnginAltay — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 21, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz" diye tepki gösterdi, "Elinizden geleni ardınıza koymayın" dedi.