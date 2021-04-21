CHP’li Engin Altay'a tepki yağdı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlere sert tepki geldi.
CHP Grup Başkanvekili Altay'ın açıklamaları tepki çekti.
İçişleri Bakanı Soylu, "Hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar" diye nitelendirdi.
"Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak... Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.
Tarih fukarası, cahil...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) April 20, 2021
Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan,
Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar...
"Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak..."
Vallahi sizi,
15 Temmuz'dan beter yaparız... pic.twitter.com/isJGbQ0B6p
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Altay'ın “Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin” diyerek açıkça ve alçakça tehdit savurduğunu vurguladı. Altun, "Milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız" dedi.
İletişim Başkanı, CHP Grup Başkanvekili Altay'a, "Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın" sözleriyle seslendi.
“Erdoğan’ın da sonu Menderes’e benzemesin” diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletizi bulacaktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 21, 2021
AK Parti'den de Altay'a tepki geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yine aynı kafa! Yazıktır" dedi ve ekledi:
"Milletin gönlünde ebedileşmiş şehit Başbakan Menderes’in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı."
Yine aynı kafa! Yazıktır.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 21, 2021
Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehid Başbakan Menderes’in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar.
Unutmayın!
Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı.#HaddiniBilEnginAltay
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz" diye tepki gösterdi, "Elinizden geleni ardınıza koymayın" dedi.
Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 20, 2021
Elinizden geleni ardınıza koymayın!
Cumhurbaşkanımızı “Menderes’in sonu” ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyrun gelin, biz burdayız.
Siz “Menderes’in sonu” diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. pic.twitter.com/dtmx0qNpkC