Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıya beraberindeki heyetle katılacak.

Toplantı kapsamında, üç müttefik arasındaki somut iş birliği alanlarının gözden geçirilmesi ve ortaklığın daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınması planlanıyor.

Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanlarının da etkinliğin bir bölümüne katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Bu yılki toplantı, müstakbel NATO Zirvesi'nin öncesine denk geldiği cihetiyle üç müttefikin Zirve'den ve sonrasındaki dönemden beklentilerinin istişare edilmesi için de önemli bir fırsat teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.