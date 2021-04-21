Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22-23 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantıya beraberindeki heyetle katılacak.
Toplantı kapsamında, üç müttefik arasındaki somut iş birliği alanlarının gözden geçirilmesi ve ortaklığın daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınması planlanıyor.
Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanlarının da etkinliğin bir bölümüne katılması bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Bu yılki toplantı, müstakbel NATO Zirvesi'nin öncesine denk geldiği cihetiyle üç müttefikin Zirve'den ve sonrasındaki dönemden beklentilerinin istişare edilmesi için de önemli bir fırsat teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna NATO
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