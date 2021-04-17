TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı Ankara Onkoloji Hastanesi’nde oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP temelli yerli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasında gönüllü oldu.https://t.co/QWaxglPFwx pic.twitter.com/M8dCU0KNP6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2021

Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.

21 gün sonra ikinci dozu olacak

Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak. Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü oldu.