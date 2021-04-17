Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözü, müziği kendisine ait olan ve bizzat seslendirdiği "Hiç Oldum" türküsünün klibi geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Müzisyen Erkan Oğur da esere kopuz ile eşlik etti. Oğur'un, Kalın'a ait bir projede yer alması ise kimi kesimlerce eleştirildi.

Erkan Oğur: Belki benim de hatam olmuş olabilir

Oğur, önce eleştirilere sessiz kaldı. Sonrasında projede yer almasının hata olduğunu söyledi.

Verdiği bir röportajda ise "Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben sadece müzik tarafına baktığım için çalmakta pek sorun görmedim. İnsanlar başka taraflara çektiler. Beni tanımadıkları için" açıklamasını yaptı.

İbrahim Kalın: Şaşırdım ve üzüldüm

Oğur'un söz konusu mülakatı üzerine İbrahim Kalın da bir açıklama yaptı.

Kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk 2 gün Erkan Oğur Bey’i üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı"