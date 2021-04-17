Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen Hasankeyf-2 Köprüsü'yle ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz" dedi.
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2021
Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/Ero7HmIJHq
Erdoğan, paylaşımında, "Ulaştırmada Cumhuriyet Tarihimizin Rekorlarını Kırdık" başlığıyla Hasankeyf-2 Köprüsü'ne ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.