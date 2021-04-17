Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın paylaşımında, "Hakkari’de bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı’na kararlılıkla devam ediyor" denildi.