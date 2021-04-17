Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den Teröristle Mücadele Harekatı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı'nın kararlılıkla devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Bakanlığın paylaşımında, "Hakkari’de bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekatı’na kararlılıkla devam ediyor" denildi.
Hakkâri’de bulunan 2’nci Hudut Tugay Komutanlığımız, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Teröristle Mücadele Harekâtı’na kararlılıkla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/oSsu0v63Hh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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