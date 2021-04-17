Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir. Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır"

Bugün Ilısu Projemizin bir etebanı daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Bu köprü ile bölgemize gurur verici bir yatırımı da kazandırmış oluyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü ülkemizin en uzun köprüleri arasında yer alıyor. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in bağlantısını sağlayacaktır. Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır.

"Her türlü alçaklığa imza attılar"

Dicle Nehri üzerinde yükselen bu dev eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum. Bu ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. Her türlü alçaklığa imza attılar.

Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. Biz bunların hiç birine prim vermedik. Yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik. Ilısu Barajı'nı kötüleme yarışına girenler proje tamamlandığında ihtişamı karşısında ezildiler. İnşallah bundan sonra da aynı sahnelere şahit olmayı sürdüreceğiz. Atalarımız hizmet eden izzet bulur diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima iftihar ettik.

Ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. Ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Şehirlerimizin önemli kısmına raylı sistem hatları metrolar tramvay hatları kazandırdık. Havalimanı sayımızı 56'ya çıkararak hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Ulaştırma alanında 932 milyar lira kaynak kullandık.

"Her yıl yüzbinlerce yabancı, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor"

Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüzbinlerce yabancı, şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor.

"20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık"

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor. Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık.

"Geleceğe ümitle bakmak için de pek çok sebebe sahibiz"

2020 yılını yüzde 1,8 gibi önemli bir büyüme oranı ile kapattık. İhracatta sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaştı. 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Elbette sıkıntılarımız var. Aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için de pek çok sebebe sahibiz. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz.