Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı "toz taşınımı" öngörüldüğünü açıkladı.

"Toz taşınımı" nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.​​​​​​​

Hafta sonu gelecek toz taşınımına karşı alınması gereken önlemleri Hava Tahmin Uzmanı Emra Erentuğ ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerjisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, TRT Haber'de anlattı.

Toz taşınımı nedir?

Hangi bölgelerde etkili olacak?

Toz taşınımından nasıl korunuruz?



Hafta sonu gelecek toz taşınımına karşı alınması gereken önlemleri Hava Tahmin Uzmanı Erentuğ ve Hacettepe Üni. Çocuk Alerjisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şekerel @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/YxBOhBt358 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2021

"Bu gece başlayacak, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak"

Hava Tahmin Uzmanı Emra Erentuğ, "Bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar toz taşınma görülecek. Hafta başında toz taşınımı etkisini kaybedecek." dedi.

"Astımı, bronşiti ve KOAH'ı olanlar dikkat"

Prof. Dr. Bülent Şekerel, toz taşınımının vücut üzerindeki etkilerini ve toz taşınımından nasıl korunmamız gerektiğini anlattı:

"Bu tozlar beraberinde silikanın yanında bazı bakteri ve küf mantarlarının akciğere girmesini kolaylaştırıcı bir etki görüyorlar. Bu tozlar arasındaki sürtüşme parçacık boyutlarının azalmasına neden oluyor. 10 mikroçapın altındaki parçacıklar akciğerin derinlerine kadar ulaşıp özellikle astımı, bronşiti ve KOAH'ı olan hastalarımızda sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar."

"Maskesiz dışarıya çıkılmamalı"

"Mutlaka maskemizin üzerimizde olması gerekiyor. Sosyal mesafeyi bu rüzgarlı havada daha mesafeli tutmamız gerekiyor. Polenlere, küf mantarlarına alerjisi olanların veya sürekli ilaç kullanan astımlı, KOAH'lı bronşitli hastalarımızın özellikle dikkatli olmaları maskesiz dışarıya çıkmamaları gerekiyor."

"Toz bulutu görüyorsanız pencereyi açmayın"

"Eğer evde bulunuyorsak ve pencereden dışarıya baktığımızda yoğun bir toz bulutu görüyorsak, pencereyi açmamayı şiddetle öneriyorum. Ama şu an için herkesin bu korkuyu yaşamasına gerek yok."

Bu belirtileri gösterirseniz dikkat edin

"Genellikle ortamda toz olduğunda en kolay girdiği burnumuz ve gözlerimizdir. Gözlerde kızarma, yaşarma, burun akıntısı, yanma hissedilmesi o ortamın tozlu olduğunun göstergesidir. Bu bize biraz alarm zili gibidir. Eğer bunlar varsa o ortamda kalmamak veya o ortamı uygun şekle getirmemiz gerekiyor."

İçeriğinde kil mineralleri bulunan toz taşınımına maruz kalmak, baş ve mide ağrısına da neden olabiliyor.