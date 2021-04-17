Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank, ilk doz aşıyı bugün SAAT 19.00'da Ankara Onkoloji Hastanesi’nde olacak.

Aşının ardından da çeşitli tetkiklerden geçirilecek olan Varank, geceyi hastanede geçirdikten sonra pazar günü taburcu edilecek.

21 gün sonra ikinci dozu olacak

Türkiye'de uygulanmaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil, deri altına yapılacak. Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak.

Ankara Onkoloji Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi'nde Varank gibi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da gönüllü olarak aşılanacak.

İnsan denemelerine 36 kişi katılıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

Faz 2'si İngiliz varyantına uygun

Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının Haziran’da Faz 2’ye, Ağustos’ta da Faz 3’e geçmesi bekleniyor. Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırladı

Dünyada sayılı, Türkiye'de tek

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart’ta da DSÖ’nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü aşı adayı oldu.

Üretim üssü gebze

Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Ocak ayında Nobel İlaç’ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent’teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisini ziyaret etmişti.

Virüsü taklit ediyor

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

4 proteinli aşı antijeni

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor.