8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında anıldı. Topkapı'daki Anıt Mezar'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

Törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı anma törenine katılıyor. https://t.co/Ne6IQSIIdN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2021

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.