2014 yılından bu yana Türk Hava Yolları Teknik Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ahmet Karaman, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Koronavirüsle olan savaşını kaybeden Karaman’ın cenazesi, bugün Gebze Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1960 yılında Trabzon’da doğan Karaman, kariyerine Türk Hava Yolları’nda uçak mühendisi olarak başladı. Ardından birçok özel havayolu şirketinde yöneticilik yaptı.

Ahmet Karaman, 2014’ten bu yana Türk Hava Yolları Teknik Genel Müdürlüğü ve İcra Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.