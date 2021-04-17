Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 62 bin 606 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. 288 kişi vefat etti. 2 bin 973 yeni hasta belirlendi. 52 bin 184 kişinin daha COVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.
Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.
[Grafik: TRT Haber]
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