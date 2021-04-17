Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanındaki incelemelerinin ardından Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gitti.

Erdoğan, güzergahı üzerinde aracını durdurarak bir vatandaş ile sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaatında da inceleme yaptı.

Erdoğan'a, Bakanlar Murat Kurum ve Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.