Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami inşaatını inceledi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaatında inceleme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaat alanındaki incelemelerinin ardından Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gitti.
Erdoğan, güzergahı üzerinde aracını durdurarak bir vatandaş ile sohbet etti.
Erdoğan, daha sonra Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaatında da inceleme yaptı.
Erdoğan'a, Bakanlar Murat Kurum ve Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz