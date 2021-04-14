Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bağlamayı tekrar eline alarak, bu sefer "Hiç Oldum" dedi.

Söz ve müziği İbrahim Kalın'a ait eserin düzenlemesini ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı.

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği klibe tüm dijital platformlardan erişilebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmişti.