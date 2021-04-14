Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Kalın "Hiç Oldum" parçasına klip yaptı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" isimli yeni eserine bir klip çekti. Söz ve müziği Kalın'a ait eserin düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bağlamayı tekrar eline alarak, bu sefer "Hiç Oldum" dedi.
Söz ve müziği İbrahim Kalın'a ait eserin düzenlemesini ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı.
Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği klibe tüm dijital platformlardan erişilebiliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmişti.
Etiketler: İbrahim Kalın
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