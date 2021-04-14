Sokak hayvanları için gösteri yapıyor, kazandığı parayla da sokak sokak gezerek hayvanları besliyor.

Adana'da yaşayan Ergün Özfırıncı tiyatro oyuncusu, aynı zamanda bir hayvansever.

Tiyatrocunun hayvan sevgisi

Ergün Özfırıncı, hayvan sevgisinin başlama hikayesini "Ben doğduğumda bijon demişim mesela. Bijon bizim evin kurt köpeğiydi. Ben gözümü açtığımda Bijon benim yüzümü yaladı. Sokak hayvanlarına sevgim böyle başladı benim" sözleriyle anlatıyor.

Hayvansever tiyatro oyuncusu, hasta veya yaralı olan can dostların tedavi masraflarını da karşılıyor. Ergün Özfırıncı, bugüne kadar 600 kedi evi, 65 de köpek evi yaptırdı.

"Stand-upların gelirinin tamamını sokak hayvanlarına ayırıyorum. Sokaktaki dostlarımızla paylaşıyoruz oradan gelen geliri. Onlar bizim canımız onlar bizim her şeyimiz"

Hayvan sevgisi yürekleri ısıtıyor

Özfırıncı'nın hayvan sevgisi yürekleri ısıtıyor ve şöyle diyor:

"Kafanı yastığı koyduğun zaman huzurlu uyumak ya onları doyurmak dünyanın en güzel en güzel şeyi benim için. O yüzden burada işim bittiği zaman ben koşa koşa gidiyorum onlara"

Ergün Özfırıncı, duyarlı insanların sokak hayvanları için belli yerlere yiyecek ve su bırakmalarını istiyor.