Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hizmet saatleri değişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hizmet saatleri 10-16 olarak değiştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan hizmet saatleriyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Değerli okuyucularımız, COVID-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan önlemlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.
Değerli okuyucularımız, Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni alınan önlemlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. pic.twitter.com/WAEYneenOD— Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) April 14, 2021
Etiketler: Koronavirüs Kütüphane
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