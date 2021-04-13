Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pakistanlı sanatçıdan Türkçe dostluk şarkısı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Pakistanlı sanatçı Numan Şah Buhari, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çekmek için şarkı hazırladı. Genç sanatçı, şarkısını Türkçe ve Urduca seslendirdi.
Pakistanlı sanatçı Numan Şah Buhari, şarkısına "Osmanlı Saltanatı" ismini verdi.
Buhari sözlerinde "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" arasındaki güçlü ilişkilere ve kültürel bağlara vurgu yaptı.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde çekilen klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görüntüleri de kullanıldı.
Klipte ayrıca Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinden kesitlere de yer verildi.
Sanatçı Numan Şah Buhari, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerin Türkiye ve Pakistan olduğunu da hatırlattı.
Etiketler: Pakistan Azerbaycan Uyanış Büyük Selçuklu
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