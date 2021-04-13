Pakistanlı sanatçı Numan Şah Buhari, şarkısına "Osmanlı Saltanatı" ismini verdi.

Buhari sözlerinde "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan" arasındaki güçlü ilişkilere ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde çekilen klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın görüntüleri de kullanıldı.

Klipte ayrıca Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinden kesitlere de yer verildi.

Sanatçı Numan Şah Buhari, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerin Türkiye ve Pakistan olduğunu da hatırlattı.