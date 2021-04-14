Eski Galata Köprüsü'nün İstanbul'un hafızasında yeri hep farklı oldu.

Osmanlı'nın son döneminin de şahidiydi, 20. yüzyıl boyunca kentin yaşadığı büyük değişimin de.

Eminönü-Karaköy arası ilk kez 1845'te ahşap bir köprüyle bağlandı. 20. yüzyılın başında ise yeni bir köprü ihtiyacı doğdu. İnşaat iki yıl sürdü. Tam 109 yıl önce 14 Nisan 1912'de Tarihi Galata Köprüsü açıldı.

Eminönü- Karaköy arası tam 5 kere köprüyle birleştirildi. Ancak hiçbiri 1912 yılında açılan ve 1992 yılında görevini tamamlayan Tarihi Galata Köprüsü kadar anlam ifade etmedi.

1930 yılına kadar ücretli geçildi

İstanbul ticaretinin merkezindeydi köprü. Kendinden öncekiler gibi bu köprüden de geçiş 1930 yılına kadar ücretli oldu.

Köprünün girişlerine birer tane kulübe konarak geçenlerden ücret alındı. Alınan ücret araç içindeki kişi sayısına ve yük miktarına göre değişiklik gösteriyordu.

Balıkçılarla özdeşleşti



Galata Köprüsü, yıllar geçtikçe üstünden Haliç'e olta sallayan balıkçılarla özdeşleşti.

Galata Köprüsü'nde balık tutanlardan biri, "Aile gibiydik. O zaman herkes birbirini tanırdı. Olta atacak olduğumuz yerimiz belliydi. Geldiğimiz zaman herkes birbirini hoş karşılardı" dedi.

1980'lerin sonunda ise yeni bir köprü yapılmasına karar verildi. İnşaat, eski köprünün hemen yanında başladı.

Yangında hasar gördü



Ancak 1992 yılında, daha yenisi açılamadan yangın nedeniyle eski köprü büyük hasar gördü.



Tarihi Galata Köprüsü, bir süre sonra Ayvansaray-Hasköy arasına çekildi, ardından parçalara ayrıldı.

Şimdi ise bir parçası Balat’ta bir köşede, diğerleri Hasköy ve Tuzla tersanelerinde.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Hayrettin Kavi-Hakan Demir