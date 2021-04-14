Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, bir milyona yakın oy alarak NASA'nın "Dünya Turnuvası" adlı yarışmasında birinci oldu.

32 fotoğraf arasından ipi göğüsleyen Van Gölü, kent halkına sevinç yaşattı.

Fotoğrafta astronot Kate Rubins'in imzası var

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotların 20 yıl boyunca çektiği fotoğraflar çevrim içi yarışmada beğeniye sunuldu.

Yarışmanın başından itibaren Van Gölü fotoğrafı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

12 Eylül 2016'da çekilen fotoğrafta astronot Kate Rubins'in imzası var.

Vali Bilmez, Rubins'i kente davet etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Rubins'i kente davet ederek, "Van halkı ile birlikte inşallah Van Gölü'nün kenarında kendisi ile kahvaltı yapmak istiyoruz" dedi.

Finalde, farklı bir ışık tekniği ile çekilen ve yıldızları hareket halindeyken gösteren fotoğraf ise ikinci oldu.

Haber: Hümeyra Pardeli