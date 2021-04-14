Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nda salgın nedeni ile takılan maskelerden dolayı kapalı sınıflarda bunalan öğrenci ve öğretmenler, okul bahçesindeki açık hava sınıfında ders işliyor.

Okulda, açık hava sınıfı, robotik kodlama atölyesi, Karacaoğlan müzik atölyesi, Nuri İyem görsel sanatlar atölyesi ve Cahir Arf matematik ve zeka oyunları atölyesi olmak üzere 5 özel sınıf bulunuyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Salgın döneminde açık havada ders işliyoruz"

Güzel havalarda derslerini açık hava sınıfında işleyen fen bilimleri dersi öğretmeni Sinem Onur, şunları söyledi:

"Okulumuzun bahçesinde bir sınıf açmıştık. Daha öncesinde kitap okuma çalışmaları için kullanmayı düşünüyorduk fakat böyle bir dönemle karşılaşınca salgın döneminde sınıfımızı ders işlemek için kullanmaya karar verdik. Doğanın içerisinde dersimizi işliyoruz. Salgın döneminde sosyal mesafeye dikkat ederek ve bunun yanında çocuklarımızın da doğayla iç içe olmasıyla güzel bir şekilde derslerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimiz de doğada olduklarında fazlasıyla mutlu oluyorlar."

[Fotoğraf: İHA]

"Doğayla iç içe eğitim alıyoruz"

8. sınıf öğrencisi Hatice Babat, "Doğayla iç içe işlediğimiz derslerimizde daha çok verim alıyoruz. Dışarıda ders işlediğimiz için hem biz hem öğretmenlerimiz çok mutluyuz" dedi.

8. sınıf öğrencisi Nizar Şengil, başka dersleri de dışarıda işlediklerini söyleyerek, "Müzik gibi resim gibi güzel havalarda derslerimizin çoğunluğunu dışarıda işliyoruz. Bu imkanlar bizim okulda olduğu için çok şanslıyız" diye konuştu.