Bolu'nun Seben İlçesine bağlı Hoçaş köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan ve Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından çeşitli araştırmalar yapılan fosil ormanın uluslararası arenada da tanınırlığının arttırılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Türkiye'nin ilk fosil ormanı

Seben Belediye Başkanlığı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilen ve 2013'te ise Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen alanın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescil edilmesi amacıyla bir araştırma ve çalışma ekibi kurdu.

[Fotoğraf: AA]

19 milyon yıl öncesine dayanan fosiller var

Hoçaş köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta 900 rakımlı bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında, 18 ila 19 milyon yıl öncesine tarihlenen palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçları, yaprak ve dal fosilleri ile balık fosilleri yer alıyor.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, belediye olarak söz konusu bölgenin turizm merkezi olarak geliştirmesi ile ilgili girişimlerde bulunduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Asıl amaçlarının fosil ormanının UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi olduğunu ifade eden Kavak, "Ekoturizmin revaçta olduğu bu günlerde, başlamış olduğumuz çalışma sonucunda Hoçaş Fosil Ormanı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yıllık 20 milyon turist ziyaret ediyor

Kavak, yaptıkları araştırmalar sonucunda Seben'de bulunan fosil ormanının bir benzerinin de Yunanistan'ın Midilli adasında olduğunu gördüklerine değinerek, "Kısa bir araştırma sonucunda gördük ki dünyada bizim en yakınımızda Midilli Adası'nda buna benzer bir çalışma yapılmış. Midilli Adası'ndaki fosil ormanı da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiş. Yıllık 20 milyon civarında turist küçük adaya gelip orayı ziyaret ediyorlar. Seben bazında düşündüğümüz zaman, ekoturizmin canlanması açısından, fosil ormanı çok büyük bir nimet. Türkiye'de ilk olması hasebiyle de turist çekme ve ekoturizmin canlanması noktasında Hoçaş Fosil Ormanı bir mihenk taşı olacak" diye konuştu.