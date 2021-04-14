Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Kars ile Ağrı'da 12 ve Erzurum ile Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 116, Sarıkamış'ta 61 ve Ergan'da 54 santimetre ölçüldü.