Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: Getty]
Nisan ayının ortalarına gelinmesine rağmen Doğu Anadolu Bölgesi genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 2 dereceyle Ardahan ve Kars'ta görüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 2, Erzurum'da 1, Ağrı'da sıfır, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Kars ile Ağrı'da 12 ve Erzurum ile Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 116, Sarıkamış'ta 61 ve Ergan'da 54 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi
Son Haberler
- 11:47
- 11:44
- 11:43
- 11:35
- 11:28
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası: Su altında binlercesi görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz