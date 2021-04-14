Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerindeki 22 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Dedektör köpeğin de katıldığı aramalarda, 802 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi.
Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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