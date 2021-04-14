Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta korkutan görüntü: Rögardan mavi su fışkırdı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz haftalarda dereden akan mavi renkli su bu kez rögardan fışkırdı. Caddeyi kaplayan mavi su, çevre sakinlerini tedirgin etti.
Esenyurt'a bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinde kalan bir caddedeki rögardan mavi renkte su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti.
İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı.
Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" dedi.
Esenyurt'ta bulunan Haramidere de, geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere daha önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde akarken görüntülenmişti.
Etiketler: Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz