Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da batan teknedeki bir kişi boğuldu
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü'ne açıldıkları tekne batan 2 kişiden biri boğuldu.
Merkez Sarıçam ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde 58 yaşındaki Suat Özacar ve Fatih Gözüküçük, balık tutmak için tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı.
Bir süre sonra teknenin battığını gören çevredekiler, kayıkla ulaştıkları bölgede Gözüküçük'ü kurtardı.
Özacar'ın ise suda kaybolması üzerine durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucunda Özacar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Botla kıyıya çıkarılan Özacar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: Balıkçılık
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