Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 08:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da yük trenleri çarpıştı: 2 makinist yaralandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.
Ankara-Niğde istikametindeki iki yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yük trenleri raydan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 makinist ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme sürüyor.
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