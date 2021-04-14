Yangın, saat 02.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi, 767 Sokak'taki 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, olay yerine de çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de sokakta önlem aldı.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

İtfaiye ekipleri bina girişinde yanan elektrik panosunu kısa sürede söndürdü. Üst katlarda panik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti.

Tahliye edilenler arasında bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, diğer kişiler de ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın çıkan binada ailesi bulunan Elif Özdemir isimli anne, "İçeri de annem, kızım, kardeşim vardı. Benim kızımı götürdüler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, annem halen orada onu bekliyorum. Durumları idare eder iyiler şu anda. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Bende zaten hastanede çalışıyorum oradan geldim buraya. Kızım 7 yaşında oksijen verdiler babası yanında gitti hastaneye, ben de annem ile kardeşimi bekliyorum" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.