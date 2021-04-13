Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.28'de Ege Denizi Datça açıklarında 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem kıyının 19,61 kilometre açıklarında meydana geldi.

Depremin derinliği 2,51 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Datça ve çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, deprem nedeniyle kendilerine olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti. İlgili birimlerin tarama çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da ekiplerin bölgede inceleme yaptığını açıkladı. Tavlı, "İlk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.