Samsun'un Atakum ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil yoldan yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole yuvarlanıp alev aldı.

Aracın yandığını fark edenler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale etti.

Ancak araç, içinde bulunan 2 kişi ile birlikte yandı. Hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespitine çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.