Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.
M.M. idaresindeki yolcu minibüsü, Malatya- Elazığ kara yolu Kale ilçesi Mahmut Dursun Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü M.M. ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafikte aksamalar yaşandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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