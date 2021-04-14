Koronavirüsle mücadelede 'kısmi kapanma' dönemine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı.

Artan vaka sayarıları nedeniyle salgınla mücadelede yeni döneme geçildi. Dün açıklanan günlük vaka sayılarının 60 bin sınırına yaklaştığı görüldü.

100 bin kişide illere göre haftalık vaka haritası da açıklandı. Haritada birçok ilde yükseliş gözlendi.

Sadece 2 ilde vakalarda azalma görüldü

79 ilde geçen haftaya göre vakalarda artış yaşandı, yalnızca 2 ilde vakalarda düşüş görüldü.

Samsun ve Ardahan geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vakaların azaldığı 2 il oldu. 27 Mart-2 Nisan tarihindeki vaka haritasında 678,72 olan Samsun bu hafta 645,17 kişiye düştü. Haftalardır 100 kişide en fazla vakanın görüldüğü illerin başında gelen Samsun'da vakalar azalışa geçti.

Ardahan da Samsun gibi 100 bin kişide vakaların azaldığı 2 ilde birisi oldu. 27 Mart-2 Nisan haftasında 185,11 olan Ardahan'da bu hafta 100 bin kişide 179,91 koronavirüs vakası tespit edildi.

Kırklareli ilk sıraya yükseldi

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.

Haftalık verilere göre, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller olurken, Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin de 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.