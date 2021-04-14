Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan tır köprü bariyerlerinde asılı kaldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan tır, köprü bariyerlerinde asılı kaldı. Kazada bir kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki çinko yüklü tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Bağlıyurt köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak Kelkit Çayı'ndaki Bağlıyurt Köprüsü'nün demir bariyerlerine çarptı.
Tır bariyerlerde asılı kalırken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. M.G, Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın kaldırılması için çalışma yapıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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