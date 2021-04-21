Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "tehdit suçu" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
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