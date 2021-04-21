Mavi Vatan'da Türk askerinin nöbeti sürüyor. Envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemisi "Anadolu" için de hazırlıklar titizlikle tamamlanıyor.

Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın Harekata Hazırlık Eğitimleri kapsamında, çıkarma gemileri, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleriyle müşterek eğitimler başarıyla tamamlandı.

Eğitime ilişkin fotoğrafları da paylaşan MSB'nin paylaşımında "Envantere girecek çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu için hazırlıklar sürüyor. Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın Harekata Hazırlık Eğitimleri kapsamında çıkarma gemilerimiz, Amfibi Deniz Piyade Tugayı ve Kara Kuvvetleri helikopterleri ile müşterek eğitimler icra etti" denildi.