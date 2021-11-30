Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı.

207 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 498 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,29 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 120 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 261 bin 687'si birinci doz, 50 milyon 458 bin 355'i ikinci doz, 12 milyon 201 bin 516'sı üçüncü doz olmak üzere 120 milyon 390 bin 651'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.