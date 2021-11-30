Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koca'dan sağlıkçılara: Bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz
Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarına bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi çıkışı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, Omicron varyantıyla ilgili, "Yeni bir varyant olmasına rağmen kapatma düşünmüyoruz" dedi.
Koca, "Sağlık çalışanlarına bir iki gün içerisinde sevindirici haber vereceğiz" diye konuştu.
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