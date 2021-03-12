Bakan Pekcan, Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Pekcan şu bilgileri verdi:

"Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile geri çağırmayı zorunlu hale getirdik, e-ticareti piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık."

"Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı."

"Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak."

Ayrıntılar geliyor...