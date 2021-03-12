Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uygunsuz üründen kaynaklı zararlardan firma sorumlu olacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı." dedi.
Bakan Pekcan, Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Pekcan şu bilgileri verdi:
"Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile geri çağırmayı zorunlu hale getirdik, e-ticareti piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık."
"Ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı."
"Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 13:12
- 13:05
- 12:58
- 13:00
- 12:53
Sıradaki Haber
Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz