Koronavirüs tedbirleri gereği, yurda girecek yolcuların temel bilgilerini ve konaklayacakları adresleri içeren form, 15 Mart itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "register.health.gov.tr" internet sitesinden doldurulacak.

Formun seyahat öncesi son 72 saat içinde doldurulması gerek

Yolcularla Türkiye’de kalacağı süre boyunca pandemi ile ilgili doğru ve gerekli bilgileri paylaşmak için istenen belgeyle ilgili, internet sitesinde detaylı açıklamaya yer verildi:

"Form seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurulmalıdır. Doldurulan bilgiler ile otomatik olarak şahsınıza özel HES kodu oluşturulacak ve bu kod sayesinde sizin ya da seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin COVID-19 hastası veya temaslısı olması durumunda size ulaşabileceğiz. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir. Bu formu doldurup doldurmadığınız Türkiye sınırında kontrol edilebilir. Formu doldurmamanız veya yanıltıcı beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'ye girmenize izin verilmeyebilir (Türk uyruklu değilseniz veya Türkiye'de oturum izniniz bulunmuyorsa)."

Uygulama, transit seyahat eden yolcuları kapsamıyor.